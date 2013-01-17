Начали работу с фрилансером - все было гуд. Сделали почти все, оставались мелкие правки по сайту. Оплата должна была произойти после проверки заказчиком работы. НО, как только я сказал что все норм, даю сайт на проверку - сначала пропал мой доступ к админке, а потом и вообще файлы сайта пропали. Несколько раз задавал Александру вопросы о том. где делся сайт, и т.п. а в ответ получал только вопросы, "Когда будет оплата?", хотя заранее было оговорено, что оплата будет только после проверки заказчиком. Вобщем, работой не доволен. Сайта рабочего до сих пор не получил и не увидел. Не рекомендую.