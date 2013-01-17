Cпециальность Joomla! 2.5
Специализируюсь на CMS Joomla! 2.5
- Обновление версии
- Поиск вирусов.
- Оптимизация
-Создание шаблонов
-Создание модулей и плагинов
Плюс сопутствующие PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, Ajax.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Всё четко сделал, молодец.
Ответный отзыв
Все отлично.
$30
0 баллов
12 лет назад
Joomla
Начали работу с фрилансером - все было гуд. Сделали почти все, оставались мелкие правки по сайту. Оплата должна была произойти после проверки заказчиком работы. НО, как только я сказал что все норм, даю сайт на проверку - сначала пропал мой доступ к админке, а потом и вообще файлы сайта пропали. Несколько раз задавал Александру вопросы о том. где делся сайт, и т.п. а в ответ получал только вопросы, "Когда будет оплата?", хотя заранее было оговорено, что оплата будет только после проверки заказчиком. Вобщем, работой не доволен. Сайта рабочего до сих пор не получил и не увидел. Не рекомендую.
Ответный отзыв
Работы выполнена, оплата не произведена. Заказчик на связь не выходит. Будьте осторожны.
$15
10 баллов
12 лет назад
Joomla
Все сделано качественно и в срок! Сотрудничеством более чем доволен!
Системы управления (CMS)
2 отзыва(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга