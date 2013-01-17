cyc60

Сысоев cyc60

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Cпециальность Joomla! 2.5

Специализируюсь на CMS Joomla! 2.5

- Обновление версии

- Поиск вирусов.

- Оптимизация

-Создание шаблонов

-Создание модулей и плагинов

Плюс сопутствующие PHP, MySQL, JavaScript, JQuery, Ajax.

Отзывы заказчиков

masterd1
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка и ТЗ есть. Нужно закодить на Joomla 2.5
Joomla
Всё четко сделал, молодец.
Все отлично.
Ответный отзыв
inDigest
Игорь 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)
$30
0 баллов
12 лет назад
Натяжка верстки на joomla 2.5
Joomla
Начали работу с фрилансером - все было гуд. Сделали почти все, оставались мелкие правки по сайту. Оплата должна была произойти после проверки заказчиком работы. НО, как только я сказал что все норм, даю сайт на проверку - сначала пропал мой доступ к админке, а потом и вообще файлы сайта пропали. Несколько раз задавал Александру вопросы о том. где делся сайт, и т.п. а в ответ получал только вопросы, "Когда будет оплата?", хотя заранее было оговорено, что оплата будет только после проверки заказчиком. Вобщем, работой не доволен. Сайта рабочего до сих пор не получил и не увидел. Не рекомендую.
Работы выполнена, оплата не произведена. Заказчик на связь не выходит. Будьте осторожны.
Ответный отзыв
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Встроить скрипт при закрытии сайта
Joomla
Все сделано качественно и в срок! Сотрудничеством более чем доволен!
25
Ответный отзыв
Системы управления (CMS)
2 отзыва(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга