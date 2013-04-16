Сверстать в html из psd макет интернет магазина

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок255 просмотров

Сверстать макет. Главная и 5-6 внутренних.

Кроссбраузерный, валидный код. Немного javascript`a (выпадающие меню, сладеры)

Оставляйте заявки с ценой\сроками. Не пишите в личку.

HTMLJavaScript
12 лет назад
cyc60
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад
$100
4 дня
Хорошая верстка в срок.
Отличный заказчик. Все прошло гладко, без проблем.

Заявки фрилансеров

Di-Grand
Игорь 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
12 лет назад

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