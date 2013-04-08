Программист на Joomla

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок156 просмотров

ТРЕБУЕТСЯ программист/верстальщик на Joomla (Ярославль)

Нужен программист для разовых проектов на Joomla 2.5.

Работы с оплатой от 15000 рублей в месяц и выше

Задачи это добавление функционала или установка модуля. Ничего сложного. Знание php, css, html обязательно

Есть вариант работы в офисе с 10:00 до 18:00 с официальным трудоустройством (график 5/2)

CSSHTMLJoomlaPHP
12 лет назад
stavickiyyv
Ярослав 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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