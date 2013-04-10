Создать меню ВКонтакте с изображением

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки143 просмотра

Необходимо создать меню в соц.сети ВКонтакте(в группе), с меня картинка, названия менюшек (которые по шрифту должны быть как на логотипе). Подробнее в Skype.

12 лет назад
alexleo
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$20
1 день
Работы выполнена быстро и качественно, все мои пожелания были реализованы точь в точь. Рекомендую к сотрудничеству!
Приятный заказчик, задание четкое, пожелания по изменениям интуитивно понятные. Был рад поработать.

Заявки фрилансеров

trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подправить сайт

    http://nakraisveta.com/ в горизонтальном меню разделы где есть выпадающие подразделы некоректно отображаются на Андройд и Иос точнее не открываются подразделы из выпадающего списка нужно подправить Это разделы ТУры, Онлайн Услуги, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка сайта с темплейта

    $100

    Требуется кроссбраузерная адаптация и верстка сайта с выкупленного темплейта. (temlatemonster 32981) с небольшими коррекциями. Количество страниц тоже самое. Необходима замена одной страницы на демостраницу с mp3 файлами и плеером. Так же необходима кроссбраузерная верстка этого ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вывод фото на сайт

    Необходимо вывести фотографии на сайт. Страницы показа таких фото (в совокупности с другими данными) формируются непосредственно в момент просмотра (необходим скрипт для указания динамического адреса к фото).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт на Joomla

    $250

    Дизайн готов -Верстка -Сборка -"Динамика" на скриптах -Тест на основных браузерах в том числе и планшеты

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для знатока Webasyst/Shop-script

    Необходимо внести пару изменений в сайт crazyvip.ru 1. на сайте есть несколько форм подписки. Раньше информация из них сразу попадала в лист подписки на сервис unisender.com потом этот ...

    Webasyst
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка на WebAsyst или opencart

    Нужно сверстать на webasyst или opencart ( но тогда нужно будет сделать чтобы урлы и товары перенеслись с WebAsyst на opencart с урлами и т п ) Шаблон прикреплен! ...

    OpencartWebasyst
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание шаблона для Wordpress

    Уважаемые фрилансеры! Есть макет сайта в формате png (рисовали в fireworks, со слоями). На его основе нужно сделать шаблон для Wordpress 3.1 Макет для ознакомления прилагаю ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад