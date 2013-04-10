http://nakraisveta.com/ в горизонтальном меню разделы где есть выпадающие подразделы некоректно отображаются на Андройд и Иос точнее не открываются подразделы из выпадающего списка нужно подправить Это разделы ТУры, Онлайн Услуги, ...
Создать меню ВКонтакте с изображением
Необходимо создать меню в соц.сети ВКонтакте(в группе), с меня картинка, названия менюшек (которые по шрифту должны быть как на логотипе). Подробнее в Skype.
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