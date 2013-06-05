Требуется верстка сайта с темплейта

Требуется кроссбраузерная адаптация и верстка сайта с выкупленного темплейта. (temlatemonster 32981) с небольшими коррекциями. Количество страниц тоже самое. Необходима замена одной страницы на демостраницу с mp3 файлами и плеером. Так же необходима кроссбраузерная верстка этого сайта, чтобы корректно открывался на разных браузерах. В приложенном файле изменения по сравнению с темплейтом. Бюджет-100$.