Верстка стандартного шаблона Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки178 просмотров

Сайт на Joomla 1.5

Шаблон Rhuk Milkyway

ссылка http://karama.ru/inscrap

На основе шаблона http://www.freecsstemplates.org/preview/trendybiz/ необходимо:

1. Исправить фон сайта.

2. Расположить логотип и меню как на шаблоне.

3. Сверстать верхнее меню как на шаблоне.

4. Расположение блоков НЕ ТРОГАТЬ!

Логотип в векторе имеется.

Joomla
12 лет назад
karama
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$30
2 дня
Отлично справился с работой. Нареканий к работе нет. Рекомендую.
Спасибо за интересную работу! Было приятно сотрудничать, обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

dm-web
37 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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