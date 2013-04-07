Требуется доработать одностраничный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок152 просмотра

Необходимо провести доработку с одностраничным подписным сайтом: добавить видео с рамкой, несколько элементов, текст и поменять компоновку сайта.

Нужно приступить к работе сразу, вся работа займет менее часа.

Пишите в личку или скайп.

12 лет назад
kliker
50 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
22 отзыва

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Нет заявок фрилансеров

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