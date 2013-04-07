Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...
Требуется доработать одностраничный сайт
Необходимо провести доработку с одностраничным подписным сайтом: добавить видео с рамкой, несколько элементов, текст и поменять компоновку сайта.
Нужно приступить к работе сразу, вся работа займет менее часа.
Пишите в личку или скайп.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $60
Всего около 20 статей. Направленность: кузовной ремонт автомобилей Задание такое: Есть тексты в Ворде. Необходимо, для каждого текста подобрать в интернете или из своего альбома :) по ...Завершен12 лет назад
- $30
Есть расслоенный .psd. Необходимо сверстать одну html страничку. Нужна Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений. На ...Завершен12 лет назад
Требования: Хороше знание gantry-framework, LESS, модулей Rockettheme, Virtuemart2 Требуется: доделать шаблон joomla2 на gantry-framework. Объем работ: верстка 2-3 модулей, верстка выпадающего меню, создание стилей для текста (табличное представление, списков ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен умный верстальшик для допиливания стандартного шаблона prestashop 1.5 . Также нужен : програмист для написания модулей для все той же престы. Для полных подробностей в скайп : ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Сайт first-basel.ru Поставленные задачи: 1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку "Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание" 2.Убрать надпись Site ...Закрыт12 лет назад
- $50
Требуется доверстать документ. Объем 3 страницы. Оригинал в формате word. Бюджет по договоренности. Срок 1 день. Пишите ваш бюджет и срок.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $5
Здравствуйте! Суть проблемы, что при сужении окна браузера на главной странице правые блоки наезжают на центральные.Завершен12 лет назад
- $30
Необходимо сверстать одну главную страницу на сайт-визитку. Нужна "резиновая" верстка на div (от краев экрана слева направо) + Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). В дизайне большая шапка-картинка, ...Завершен12 лет назад