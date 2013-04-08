Исправить недочет в верстке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок194 просмотра

Здравствуйте!

Суть проблемы, что при сужении окна браузера на главной странице правые блоки наезжают на центральные.

12 лет назад
dhtml
53 года
19 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

melaha
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$3
1 день
Александр сразу нашел способ устраниния недостатка в верстке. Спасибо.
все отлично. никаких проблем.

Заявки фрилансеров

melaha
52 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад

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