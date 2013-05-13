Требуется верстальщик

Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов.

Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание.

Приветствуется знание PHP, MySQL.

Если вы работаете в стиле - сегодня рву шерсть на пятой точке, а потом пропадаю на пару-тройку дней без новостей и предупреждения - проходите мимо.