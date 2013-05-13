Требуется верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок408 просмотров

Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов.

Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание.

Приветствуется знание PHP, MySQL.

Если вы работаете в стиле - сегодня рву шерсть на пятой точке, а потом пропадаю на пару-тройку дней без новостей и предупреждения - проходите мимо.

JavaScriptMySQLPHP
12 лет назад
drbot
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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