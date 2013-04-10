Добавить функционал на сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка124 просмотра

На существующий сайт добавить ротатор с изображениями, галерею с отзывами, сверстать форму обратной связи, раздел FAQ.

Ны выходе: мультибраузерность и высокое качество работы.

Работу нужно выполнить к 8 апреля или раньше. Оплата Яндекс.Деньги.

12 лет назад
bukmeker
Вадим 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад
$50
1 день
Александр справился с работой как всегда на отлично! Сделал все как было описано в ТЗ, также внес соответствующие корректировки после приема работы. Ответственный и исполнительный мастер! Рекомендую!
Работаю с заказчиком второй раз, всегда все гладко и прекрасно. В нужное время на связи, оперативно отвечает на вопросы, мгновенная оплата и максимально четкое ТЗ. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Ioda
36 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
131 отзыв(-4)
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Убрать все ошибки, показанные валидатором

    Добрый день. Предлагаю небольшую работу для знающего человека. Есть относительно старенький шаблон для DLE, Валидатор указывает о наличии 159 ошибок http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fanimebox.com.ua%2F&amp;charset=%28detect+automatically%29&amp;doctype=Inline&amp;group=0&amp;user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices Собственно нужен человек, который их уберет, так же проверит шаблон ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Кроссбраузерная валидная дивная верстка с jQuery

    $250

    Требуется исполнитель на верстку двух макетов с внутренними страницами. В работе важны качество и ответственность исполнителя. подключение google fonts. Выпадающее меню, быстрый просмотр товара, страница товара с подпиской как ...

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка разделов ucxod.ru

    $100

    Требуется сверстать адекватные html - шаблоны для имеющегося дизайна. Кроссбраузерно. Адаптивно для мобильных устройств.

    HTML
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка простого макета - 1 страница

    Добрый вечер! Желательно до 17:00 по МСК завтра закончить макет http://rghost.ru/45023353/image.png - товары, слайдер и поиск сверстан, предоставим исполнителю. Предлагайте ваши цены и сроки.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Правка 2-х версток

    $40

    1. Поправить меню находят названия в категории фото-видео и проверить в остальных. 2. В сравнении товаров если больше 6 товаров картинки съезжают. 3. В карточке товара выводить в названии, производителя , везде в названии, производителя ...

    CSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад