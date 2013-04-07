Верстка сайта визитки + слайдер на jQuery + CSS

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки300 просмотров

Необходимо сверстать одну главную страницу на сайт-визитку.

Нужна "резиновая" верстка на div (от краев экрана слева направо) + Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). В дизайне большая шапка-картинка, она должна меняться в масштабе, сохраняя пропорции.

Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений.

Кроссбраузерность - современные браузеры (не старше трех лет): Хром, фф, опера, IE.

Сроки - срочно! Работы не много, сайт простой, дедлайн - 7.4.2013 14:00 по Мск.

Предоплата - 0-50%.

Эскиз: http://i53.fastpic.ru/big/2013/0406/36/6a29e302ba65ea124d55b383a08d0036.jpg

Возможно дальнейшее сотрудничество, заказов много.

CSSjQuery
12 лет назад
inickname
Олег 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$30
1 день
Нужна была верстка на html+css+java_script. Сергей отлично справился с работой, четко уложившись в срок (а он был очень мал). Никаких косяков, обязательно буду обращаться в дальнейшем.
Спасибо Олегу! Приятный заказчик. Оплата сразу, никаких вопросов. Рад сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

web_development
Сергей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад