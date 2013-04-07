Верстка сайта визитки + слайдер на jQuery + CSS

Необходимо сверстать одну главную страницу на сайт-визитку.

Нужна "резиновая" верстка на div (от краев экрана слева направо) + Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). В дизайне большая шапка-картинка, она должна меняться в масштабе, сохраняя пропорции.

Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений.

Кроссбраузерность - современные браузеры (не старше трех лет): Хром, фф, опера, IE.

Сроки - срочно! Работы не много, сайт простой, дедлайн - 7.4.2013 14:00 по Мск.

Предоплата - 0-50%.

Эскиз: http://i53.fastpic.ru/big/2013/0406/36/6a29e302ba65ea124d55b383a08d0036.jpg

Возможно дальнейшее сотрудничество, заказов много.