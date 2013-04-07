Сверстать мобильную версию сайта
Верстка сайта визитки + слайдер на jQuery + CSS
Необходимо сверстать одну главную страницу на сайт-визитку.
Нужна "резиновая" верстка на div (от краев экрана слева направо) + Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). В дизайне большая шапка-картинка, она должна меняться в масштабе, сохраняя пропорции.
Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений.
Кроссбраузерность - современные браузеры (не старше трех лет): Хром, фф, опера, IE.
Сроки - срочно! Работы не много, сайт простой, дедлайн - 7.4.2013 14:00 по Мск.
Предоплата - 0-50%.
Эскиз: http://i53.fastpic.ru/big/2013/0406/36/6a29e302ba65ea124d55b383a08d0036.jpg
Возможно дальнейшее сотрудничество, заказов много.
Выбранный исполнитель
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