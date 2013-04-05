Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...
Доверстать по образцу word
Требуется доверстать документ. Объем 3 страницы. Оригинал в формате word.
Бюджет по договоренности. Срок 1 день.
Пишите ваш бюджет и срок.
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