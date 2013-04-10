Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...
По готовому .psd сверстать одностраничник
Есть расслоенный .psd. Необходимо сверстать одну html страничку. Нужна Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно).
Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений.
На сайте должно быть одно всплывающее окно, которое открывается про нажатии на кнопку заказа.
Также должен быть встроен счетчик обратного отчета, до указанной даты.
Кроссбраузерность — современные браузеры (не старше трех лет): Хром, фф, опера, IE.
Работы не много, сайт простой, дедлайн — 9.4.2013
макет можно посмотреть в приложении.
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