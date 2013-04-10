По готовому .psd сверстать одностраничник

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок352 просмотра

Есть расслоенный .psd. Необходимо сверстать одну html страничку. Нужна Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно).

Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений.

На сайте должно быть одно всплывающее окно, которое открывается про нажатии на кнопку заказа.

Также должен быть встроен счетчик обратного отчета, до указанной даты.

Кроссбраузерность — современные браузеры (не старше трех лет): Хром, фф, опера, IE.

Работы не много, сайт простой, дедлайн — 9.4.2013

макет можно посмотреть в приложении.

HTML
12 лет назад
andrey-ogan
Андрей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$30
1 день
Хорошо выполнил. в процессе учитывал все мои пожелания, и вовремя реагировал на поправки. буду рекомендовать
Хорошо сработались, оплата без проблем! Спасибо за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

konstantinskiy
Константин 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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