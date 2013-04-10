По готовому .psd сверстать одностраничник

Есть расслоенный .psd. Необходимо сверстать одну html страничку. Нужна Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно).

Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений.

На сайте должно быть одно всплывающее окно, которое открывается про нажатии на кнопку заказа.

Также должен быть встроен счетчик обратного отчета, до указанной даты.

Кроссбраузерность — современные браузеры (не старше трех лет): Хром, фф, опера, IE.

Работы не много, сайт простой, дедлайн — 9.4.2013

макет можно посмотреть в приложении.