Допилить шаблон prestaShop 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки154 просмотра

Нужен умный верстальшик для допиливания стандартного шаблона prestashop 1.5 .

Также нужен : програмист для написания модулей для все той же престы.

Для полных подробностей в скайп : jadyvine после 7 вечера

PrestaShop
12 лет назад
JadyVine
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется верстальщик

    Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...

    JavaScriptMySQLPHP
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно создать смс-сервис

    $150

    Простой смс сервис по типу гороскоп с базой и дизайном. Жду ваши портфолио и цены. Предпочтительно люди из Украины!

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка шаблона на Prestashop

    $250

    Сайт first-basel.ru Поставленные задачи: 1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку "Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание" 2.Убрать надпись Site ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доверстать по образцу word

    $50

    Требуется доверстать документ. Объем 3 страницы. Оригинал в формате word. Бюджет по договоренности. Срок 1 день. Пишите ваш бюджет и срок.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка сайта визитки + слайдер на jQuery + CSS

    $30

    Необходимо сверстать одну главную страницу на сайт-визитку. Нужна "резиновая" верстка на div (от краев экрана слева направо) + Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). В дизайне большая шапка-картинка, ...

    CSSjQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Убрать все ошибки, показанные валидатором

    Добрый день. Предлагаю небольшую работу для знающего человека. Есть относительно старенький шаблон для DLE, Валидатор указывает о наличии 159 ошибок http://validator.w3.org/check?uri=http%3A%2F%2Fanimebox.com.ua%2F&amp;charset=%28detect+automatically%29&amp;doctype=Inline&amp;group=0&amp;user-agent=W3C_Validator%2F1.3+http%3A%2F%2Fvalidator.w3.org%2Fservices Собственно нужен человек, который их уберет, так же проверит шаблон ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад