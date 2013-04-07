Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...
Допилить шаблон prestaShop 1.5
Нужен умный верстальшик для допиливания стандартного шаблона prestashop 1.5 .
Также нужен : програмист для написания модулей для все той же престы.
Для полных подробностей в скайп : jadyvine после 7 вечера
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