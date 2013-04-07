Верстка под DLE

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок176 просмотров

Есть несколько HTML версток. Имеется только морда которая должна быть на главной сайта. Все дополнительные страницы придется делать исполнителю то есть умение отрисовать нужные детали обязательно.

Страницы эти делалились не под ДЛЕ поэтому многих элементов нет.

На данный момент имеется 3 шаблона и 3 задачи.

За каждую готов оплатить до 60 уе.

DLEHTML
12 лет назад
Yastreb
46 лет
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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