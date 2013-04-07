Верстка под DLE

Есть несколько HTML версток. Имеется только морда которая должна быть на главной сайта. Все дополнительные страницы придется делать исполнителю то есть умение отрисовать нужные детали обязательно.

Страницы эти делалились не под ДЛЕ поэтому многих элементов нет.

На данный момент имеется 3 шаблона и 3 задачи.

За каждую готов оплатить до 60 уе.