Сверстать и установить на CMS (на ваш выбор)
Доброго времени суток.
Надо:
1. Сверстать
2. Выбрать CMS (бесплатную)
3. Натянуть и установить на хост
Сроки очень горят....
Цену предлагайте. Срок поидее верстка хтмл уже нужна завтра сутра страниц вторник утро все готово должно быть.
Оплата по факту выполнения (заключен договор с заказчиком)
Дизайн ниже. Спасибо жду.
Можете писать в icq 377-472-977
Выбранный исполнитель
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