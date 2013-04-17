Шаблон для joomla 2.5

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок233 просмотра

Нужно сделать шаблон для joomla 2.5, или html верстку по моему макету.

HTMLJoomla
12 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vetrov-AL
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$1
2 дня
Алексей выполнил задание очень оперативно и качественно. Приятный в общении, всегда на связи, рекомендую
Никита-хороший заказчик,четкое ТЗ ,оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Vetrov-AL
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется верстальщик

    Качественный, красивый, оптимизированный код. Использование спрайтов и других модных слов. Дружба с native JS, ответственность за сроки и любовь к своим творениям. На слово ответственность необходимо обратить дополнительное внимание. Приветствуется знание PHP, MySQL. ...

    JavaScriptMySQLPHP
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется доработать одностраничный сайт

    Необходимо провести доработку с одностраничным подписным сайтом: добавить видео с рамкой, несколько элементов, текст и поменять компоновку сайта. Нужно приступить к работе сразу, вся работа займет менее часа. Пишите в личку или скайп.

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перегон статей word в html по предл. шаблону

    $60

    Всего около 20 статей. Направленность: кузовной ремонт автомобилей Задание такое: Есть тексты в Ворде. Необходимо, для каждого текста подобрать в интернете или из своего альбома :) по ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • По готовому .psd сверстать одностраничник

    $30

    Есть расслоенный .psd. Необходимо сверстать одну html страничку. Нужна Responsive верстка (одинаковое отображение на ПК и iPad, под мобильники не нужно). Все надписи должны быть сверстаны для возможности дальнейших их изменений. На ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется верстка

    Требования: Хороше знание gantry-framework, LESS, модулей Rockettheme, Virtuemart2 Требуется: доделать шаблон joomla2 на gantry-framework. Объем работ: верстка 2-3 модулей, верстка выпадающего меню, создание стилей для текста (табличное представление, списков ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Допилить шаблон prestaShop 1.5

    Нужен умный верстальшик для допиливания стандартного шаблона prestashop 1.5 . Также нужен : програмист для написания модулей для все той же престы. Для полных подробностей в скайп : ...

    PrestaShop
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка шаблона на Prestashop

    $250

    Сайт first-basel.ru Поставленные задачи: 1.Вкладка "Контакты". Изменить название на "Обратная связь",на самой странице убрать кнопку "Тема","ID заказа","Прикрепить файл",кнопку "Текст сообщения" изменить на "Ваш вопрос,отзыв или пожелание" 2.Убрать надпись Site ...

    PrestaShop
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доверстать по образцу word

    $50

    Требуется доверстать документ. Объем 3 страницы. Оригинал в формате word. Бюджет по договоренности. Срок 1 день. Пишите ваш бюджет и срок.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад