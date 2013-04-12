Нужен грамотный специалист знающий shop script, чтобы сверстать дизайн интернет магазина и натянуть его на движок webasyst. Работа по времени ограничена. Оплата поэтапная, сделали часть работы, показали, получили деньги! Являюсь непосредственным заказчиком.
Cверстать макет в тему под Вордпресс
Необходимо сверстать макет в тему под Вордпресс.
-кроссброузерность
-чистый код
-левая колонка с виджетами
Ставьте пожалуйста в заявках цену и срок.
Эти данные видны только мне, но без них я не могу принять вашу заявку.
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