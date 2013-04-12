Cверстать макет в тему под Вордпресс

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок190 просмотров

Необходимо сверстать макет в тему под Вордпресс.

-кроссброузерность

-чистый код

-левая колонка с виджетами

Ставьте пожалуйста в заявках цену и срок.

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WordPress
12 лет назад
vitus_kor
Кораблев 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

SvabODA
Анна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$30
2 дня
Быстрая и качественная верстка за адекватную цену. Замечаний практически не было. Все правки вносились моментально. Рекомендую как ответсвенного исполнителя.
Очень приятный заказчик)Знает чего хочет, своевременно оплатил работу, ответственный)Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

SvabODA
Анна 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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