Специалист по Joomla и OpenCart

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок520 просмотров

Веб-студии для постоянного сотрудничества удаленно либо в офисе необходим разработчик сайтов.

Требования к кандидатам:

- присутствие в сети большую часть времени ежедневно;

- опыт работы не менее 3 лет;

- знания: PHP, СSS, MYSQL;

- знания верстки;

- знание стандартных CMS (Joomla, Open-Cart - обязательно, другие - приветствуются);

- активность, ответственность, высокая инициативность, организованность, коммуникабельность, ориентированность на качественный результат, способность самостоятельно принимать решения, умение планировать время при работе с несколькими проектами, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ (!!!).

Обязанности:

- верстка макета;

- разработка веб-сайтов на базе стандартных движков с нуля, совершенствование, оптимизация и доработка существующих проектов в рамках тех. поддержки.

Условия работы:

- работа удаленно или в офисе в Киеве на постоянной основе;

- возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности;

- заработная плата договорная попроектно.

В заявках обязательно указать:

- опыт работы;

- навыки и умения работы с теми или иными CMS;

- ссылки на работы;

- минимальная стоимость и сроки разработки стандартного сайта-визитки.

JoomlaMySQLOpencartPHP
12 лет назад
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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