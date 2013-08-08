Исправление отображения верстки в IE 8 и 7 Исправить на 2-х сайтах работа через админку сайта Общаюсь только по скайп.
Специалист по Joomla и OpenCart
Веб-студии для постоянного сотрудничества удаленно либо в офисе необходим разработчик сайтов.
Требования к кандидатам:
- присутствие в сети большую часть времени ежедневно;
- опыт работы не менее 3 лет;
- знания: PHP, СSS, MYSQL;
- знания верстки;
- знание стандартных CMS (Joomla, Open-Cart - обязательно, другие - приветствуются);
- активность, ответственность, высокая инициативность, организованность, коммуникабельность, ориентированность на качественный результат, способность самостоятельно принимать решения, умение планировать время при работе с несколькими проектами, ПУНКТУАЛЬНОСТЬ (!!!).
Обязанности:
- верстка макета;
- разработка веб-сайтов на базе стандартных движков с нуля, совершенствование, оптимизация и доработка существующих проектов в рамках тех. поддержки.
Условия работы:
- работа удаленно или в офисе в Киеве на постоянной основе;
- возможно смещение рабочего дня по взаимной договоренности;
- заработная плата договорная попроектно.
В заявках обязательно указать:
- опыт работы;
- навыки и умения работы с теми или иными CMS;
- ссылки на работы;
- минимальная стоимость и сроки разработки стандартного сайта-визитки.
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