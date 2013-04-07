Веб-студии для постоянного сотрудничества удаленно либо в офисе необходим разработчик сайтов. Требования к кандидатам: - присутствие в сети большую часть времени ежедневно; - опыт работы не менее 3 ...
Верстка - 100 мелких сайтов
Здравствуйте
Нужен хороший верстальщик для продолжительного сотрудничества - который будет заниматься только моими проектами.
В основном это внесение изменений в готовые html шаблоны.
Оплата - почасовая (минимум 5-6 часов в день)
Знание PHP - желательно.
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