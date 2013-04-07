Верстка на WebAsyst или opencart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок86 просмотров

Нужно сверстать на webasyst или opencart ( но тогда нужно будет сделать чтобы урлы и товары перенеслись с WebAsyst на opencart с урлами и т п )

Шаблон прикреплен!

Корзину подправить нужно будет...

Вот мой сайт: moramore.ru

OpencartWebasyst
12 лет назад
bavard1992
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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