Задача для знатока Webasyst/Shop-script

Необходимо внести пару изменений в сайт crazyvip.ru

1. на сайте есть несколько форм подписки.

Раньше информация из них сразу попадала в лист подписки на сервис unisender.com

потом этот лист удалился.

неоюходимо сделать так, чтобы данные из форм подписки попадали прямиком в другой лист.

2. сейчас сделано так, что все картинки при просмотре категории одинакового размера (горизонтальные) вне зависимости от того, изначально они были вертикальные или нет

нужно сделать так:

-чтобы товары шли в 3 ряда. И между фотками было минимальное расстояние

-чтобы их картинки укорачивались только в ширину. А в высоту они оставались пропорциональными своему изначальному размеру

как это сделано сейчас тут http://pink1.ru/?categoryid=44760

там если картинка вертикальная — она и остается вертикальной. если горизонтальная — то остается горизонтальной. просто в ширину ужимается до определнного размера и остается пропорциональной в высоту

и все искаженные (посмотрите рубашки)

надо убрать искаженность

либо сделать как тут pink1.ru

либо еще как-то (можно варианты в студию)

3. не работает кнопка быстрый заказ

ее писали под меня, раньше работала, теперь перестала

надо сделать так, чтобы работала

присылайте ваши предложения по ценам/срокам!

С уважением. Александр