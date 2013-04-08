Вывод фото на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка176 просмотров

Необходимо вывести фотографии на сайт. Страницы показа таких фото (в совокупности с другими данными) формируются непосредственно в момент просмотра (необходим скрипт для указания динамического адреса к фото).

12 лет назад
3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Заявленная работа выполнена в 24!!! раза быстрее, чем планировалось (1 час вместо 1 дня). Необходимые корректировки были мгновенно приняты в работу и реализованы. Высокий уровень квалификации, внимательное отношение к заказчику и скорость решения поставленных задач оставляют только самые положительные эмоции. Цена радует своей адекватностью. Рекомендую на проекты различной сложности.
Четкое изложение задания, моментальная оплата. Самое главное - приятное общение.

Заявки фрилансеров

rlvov87
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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