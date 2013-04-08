Веб-студии для постоянного сотрудничества удаленно либо в офисе необходим разработчик сайтов. Требования к кандидатам: - присутствие в сети большую часть времени ежедневно; - опыт работы не менее 3 ...
Вывод фото на сайт
Необходимо вывести фотографии на сайт. Страницы показа таких фото (в совокупности с другими данными) формируются непосредственно в момент просмотра (необходим скрипт для указания динамического адреса к фото).
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