Сайт на Joomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок190 просмотров

Дизайн готов

-Верстка

-Сборка

-"Динамика" на скриптах

-Тест на основных браузерах в том числе и планшеты

Joomla
12 лет назад
GoshanchiK
Георгий 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$250
7 дней
все супер круто рекомендую, ребята быстро и дешево!
С Георгием комфортно работать, ответственный и порядочный заказчик, рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

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