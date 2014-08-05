3 персонажа из игры. Отрисовать в пафосном виде. Материал скину в личку.
Александр Леонтьев alexleoalexleo
Имею художественное образование, php\js\mysql программист.
Отправлять работы можно сюда [email protected]
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