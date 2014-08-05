alexleo

Александр Леонтьев alexleo

 
37 летРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Имею художественное образование, php\js\mysql программист.

Отправлять работы можно сюда [email protected]

PHPMySQL
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Artgamer
Татьяна 
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Нарисовать 3х персонажей по моделям.
Как обычно всё супер. Рекомендую этого классного заказчика!
Все хорошо. Отличная работа
Ответный отзыв
Artgamer
Татьяна 
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Создать иконку для Android приложения.
Все прекрасно. Спокойно работаю без предоплаты. Александр надежный заказчик!
Как всегда все отлично сделано!
Ответный отзыв
Artgamer
Татьяна 
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Иконка для игры.
Александр замечательный заказчик! Спокойно работаю с ним без предоплаты. Быстрая оплата и четкое ТЗ. Очень рекомендую.
Иконки получились просто огонь! Яркие, сочные, цепляются. Спасибо.
Ответный отзыв
Artgamer
Татьяна 
38 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Иллюстрация в виде комиксов, между уровнями к пк игре. 6 иллюстраций
Все супер! Рекомендую к сотрудничеству! Оплата в срок и понятное Техническое задание.
Отличный исполнитель. Творческий человек, рисует с душой. Качественно, точно по договоренному времени. Рекомендую к работе.
Ответный отзыв
TarasovDizain
Петр 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$55
10 баллов
6 лет назад
Создать 8 gif коротких анимаций - упражнение пресса
Спасибо за интересный проект.От сотрудничества только положительные впечатления.По оплате все четко
Крайне рекомендую исполнителя, как 1. Профессионала в своем деле 2. Помог улучшить ТЗ, и предложить более лучший вариант реализации мной задуманного 3. Постоянно на связи и быстрое выполнение задачи. Большое спасибо!
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