Работа с Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки159 просмотров

Необходимо исправить ошибку на сайте под управлением Друпал. Ошибка в приложении.

Так же необходимо установить баннер на сайт.

Drupal
12 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать страничку под CMS

    $35

    Задача: 1) Сверстать страницу таким образом, чтобы она отображалась в таком виде во всех браузерах и разрешениях от 1024px по ширине. При этом шапку можно сделать единой картинкой на фон, где логотип ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подправить сайт

    http://nakraisveta.com/ в горизонтальном меню разделы где есть выпадающие подразделы некоректно отображаются на Андройд и Иос точнее не открываются подразделы из выпадающего списка нужно подправить Это разделы ТУры, Онлайн Услуги, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка сайта с темплейта

    $100

    Требуется кроссбраузерная адаптация и верстка сайта с выкупленного темплейта. (temlatemonster 32981) с небольшими коррекциями. Количество страниц тоже самое. Необходима замена одной страницы на демостраницу с mp3 файлами и плеером. Так же необходима кроссбраузерная верстка этого ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вывод фото на сайт

    Необходимо вывести фотографии на сайт. Страницы показа таких фото (в совокупности с другими данными) формируются непосредственно в момент просмотра (необходим скрипт для указания динамического адреса к фото).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт на Joomla

    $250

    Дизайн готов -Верстка -Сборка -"Динамика" на скриптах -Тест на основных браузерах в том числе и планшеты

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задача для знатока Webasyst/Shop-script

    Необходимо внести пару изменений в сайт crazyvip.ru 1. на сайте есть несколько форм подписки. Раньше информация из них сразу попадала в лист подписки на сервис unisender.com потом этот ...

    Webasyst
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад