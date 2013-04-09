Верстка дизайна "Преферанс"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка99 просмотров

Необходимо сверстать 1 страницу из PSD файла. Дизайн очень простой.

Верстка xHTML.

Слоган должен быть текстовый, а не графический.

Расчет через webmoney или банковский платеж по Украине.

Дополнительно верстка статьи в 5000 символов для http://preferanse.ru/

12 лет назад
Zest
41 год
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mitsyk
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Отличное качество верстки, и быстро) Всегда доступен онлайн, замечания все исполняются, удобный расчет. Рекомендую!
Приятно работать с таким заказчиком. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mitsyk
Андрей 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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