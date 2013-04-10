Сверстать страничку под CMS

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок183 просмотра

Задача:

1) Сверстать страницу таким образом, чтобы она отображалась в таком виде во всех браузерах и разрешениях от 1024px по ширине. При этом шапку можно сделать единой картинкой на фон, где логотип и ссылки на карту сайта и т.п. будут отдельными div'ами. Остальное, думаю, и так понятно как сделать;

2) Адаптировать дизайн под http://ru.monstra.org/ . Система шаблонов на этой CMS очень простая, сложностей возникнуть не должно;

Бюджет - до 35$ (1000 рублей). Сроки - 09.04 к вечеру. Макет отправляю в PSD формате.

Жду ваших заявок!

12 лет назад
fm-club
33 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

sclavius
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Все хорошо, верстка выполнена на достойном уровне, все замечания учтены. Оценка "хорошо" - т.к. с задачей "натяжения" на CMS исполнитель не справился (правда, по обоюдному согласию). В целом, к сотрудничеству рекомендую - все реализовано быстро, без лишних вопросов и на профессиональном уровне. Спасибо!

Заявки фрилансеров

sclavius
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад

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