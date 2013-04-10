Сверстать страничку под CMS

Задача:

1) Сверстать страницу таким образом, чтобы она отображалась в таком виде во всех браузерах и разрешениях от 1024px по ширине. При этом шапку можно сделать единой картинкой на фон, где логотип и ссылки на карту сайта и т.п. будут отдельными div'ами. Остальное, думаю, и так понятно как сделать;

2) Адаптировать дизайн под http://ru.monstra.org/ . Система шаблонов на этой CMS очень простая, сложностей возникнуть не должно;

Бюджет - до 35$ (1000 рублей). Сроки - 09.04 к вечеру. Макет отправляю в PSD формате.

Жду ваших заявок!