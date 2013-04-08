Верстка 2 страниц

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт29 заявок275 просмотров

Сверстать 2 страницы: главная и внтуренняя. Подробности в личнку

12 лет назад
SpartakBr
Спартак 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Работа с Друпал

    Необходимо исправить ошибку на сайте под управлением Друпал. Ошибка в приложении. Так же необходимо установить баннер на сайт.

    Drupal
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать Landing Page по готовому шаблону PSD

    Здравствуйте, друзья. Есть задание. Нужно по нарисованному шаблону PSD сделать мини-сайт Landing Page с использование A/B тестинга Можно натянуть его на какой-нибудь шаблон CMS (но так, чтобы сайт ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать страничку под CMS

    $35

    Задача: 1) Сверстать страницу таким образом, чтобы она отображалась в таком виде во всех браузерах и разрешениях от 1024px по ширине. При этом шапку можно сделать единой картинкой на фон, где логотип ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Подправить сайт

    http://nakraisveta.com/ в горизонтальном меню разделы где есть выпадающие подразделы некоректно отображаются на Андройд и Иос точнее не открываются подразделы из выпадающего списка нужно подправить Это разделы ТУры, Онлайн Услуги, ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется верстка сайта с темплейта

    $100

    Требуется кроссбраузерная адаптация и верстка сайта с выкупленного темплейта. (temlatemonster 32981) с небольшими коррекциями. Количество страниц тоже самое. Необходима замена одной страницы на демостраницу с mp3 файлами и плеером. Так же необходима кроссбраузерная верстка этого ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вывод фото на сайт

    Необходимо вывести фотографии на сайт. Страницы показа таких фото (в совокупности с другими данными) формируются непосредственно в момент просмотра (необходим скрипт для указания динамического адреса к фото).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад