Срочно сделать заглушку на сайт

Нужно сделать 3 вещи:

1. к картинке визитки дорисовать скрепку и тень справа и снизу. Передать эту картинку мне, я добавлю её к коммерческому предложению и сделаю pdf. Передам это pdf Вам.

2. картинку-заглушку на сайт: http://supercat.com.ua/. Выглядеть заглушка должна так, как показано во вложенном файле

3. залить на сайт тот самый pdf.

срок: сегодня к ночи

оплата: 10 wmz