Срочно сделать заглушку на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки278 просмотров

Нужно сделать 3 вещи:

1. к картинке визитки дорисовать скрепку и тень справа и снизу. Передать эту картинку мне, я добавлю её к коммерческому предложению и сделаю pdf. Передам это pdf Вам.

2. картинку-заглушку на сайт: http://supercat.com.ua/. Выглядеть заглушка должна так, как показано во вложенном файле

3. залить на сайт тот самый pdf.

срок: сегодня к ночи

оплата: 10 wmz

12 лет назад
DIVERSI
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
12 лет назад
$20
1 день
Очень довольна красиво и оперативно сделано работа. мерси боку!
Спасибо большое, оплата моментальная.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
12 лет назад

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