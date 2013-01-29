Скрипт для парсинга небольшого числа цен с Маркета

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется конечный (70–80) список товаров, для которых существуют карточки в Яндекс.Маркете.

Для каждой модели имеется ссылка со списком цен, отсортированных по возрастанию.

Требуется взять текущие значения с этой страницы, обработать по формуле и сохранить в xls-таблицу.

Также требуется выгружать цены из таблицы на сайт на основе Битрикс Управление сайтом: малый бизнес (v.12)

Колонки таблицы:

1. Название товара

2. Цена на сайте (парсится текущая цена с сайта нашего сайта - для обратного контроля)

3. Цена с Маркета (среднее арифметическое между 3-6 предложениями)

4. Рекомендуемая цена на сайт (цена из колонки №3*1.06+300р)

5. Разница в цене между текущей (колонка 2) и рекомендованной (колонка 4)

6. Конечная цена на сайт (ставится как рекомендованная, можно менять вручную, по запуску скрипта заносится на сайт, заменяя текущую цену товара)

Скрипт обновляет цены раз в 2 часа.

Выгрузка цен из колонки 6 на сайт осуществляется по нажатию кнопки в скрипте (админке).

Пример ссылки на товар:

Apple iPad 4 16Gb Wi-Fi + Cellular

На "Маркете": http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=8485651&how=aprice&np=1

На сайте (2 ссылки т.к. у нас модели разделены по цветам):

http://kupi-planshet.ru/catalog/planshet/ipad_4/apple_ipad_4_16gb_wi_fi_cellular_black/

http://kupi-planshet.ru/catalog/planshet/ipad_4/apple_ipad_4_16gb_wi_fi_cellular_white/

Выделять модели, как они указаны у нас на сайте, т.е. разделять оп цветам.

На "Маркете" для этого нужно со страницы предложения товара брать позиции со словами black, "чёрный" или white, "белый" для iPad, для Samsung - titanium silver, серый или white / белый.

Список моделей, ссылок и возможных цветов предоставляет заказчик.

Возможна работа по договору (и оплата по безналичному растчёту), возможна через СБС, оплата наличными (Москва), Webmoney (BL 170, перс. аттестат 2006г).

11 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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