Скрипт для парсинга небольшого числа цен с Маркета

Добрый день, коллеги. Нам нужен скрипт или, возможно, разовый парсер (в зависимости от цены) определенных данных с сайта, который работает на DLE. Работа несложная, учитывая, что движок популярный, многим знаком и уже под него делались десятки парсеров, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется конечный (70–80) список товаров, для которых существуют карточки в Яндекс.Маркете.
Для каждой модели имеется ссылка со списком цен, отсортированных по возрастанию.
Требуется взять текущие значения с этой страницы, обработать по формуле и сохранить в xls-таблицу.
Также требуется выгружать цены из таблицы на сайт на основе Битрикс Управление сайтом: малый бизнес (v.12)
Колонки таблицы:
1. Название товара
2. Цена на сайте (парсится текущая цена с сайта нашего сайта - для обратного контроля)
3. Цена с Маркета (среднее арифметическое между 3-6 предложениями)
4. Рекомендуемая цена на сайт (цена из колонки №3*1.06+300р)
5. Разница в цене между текущей (колонка 2) и рекомендованной (колонка 4)
6. Конечная цена на сайт (ставится как рекомендованная, можно менять вручную, по запуску скрипта заносится на сайт, заменяя текущую цену товара)
Скрипт обновляет цены раз в 2 часа.
Выгрузка цен из колонки 6 на сайт осуществляется по нажатию кнопки в скрипте (админке).
Пример ссылки на товар:
Apple iPad 4 16Gb Wi-Fi + Cellular
На "Маркете": http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=8485651&how=aprice&np=1
На сайте (2 ссылки т.к. у нас модели разделены по цветам):
http://kupi-planshet.ru/catalog/planshet/ipad_4/apple_ipad_4_16gb_wi_fi_cellular_black/
http://kupi-planshet.ru/catalog/planshet/ipad_4/apple_ipad_4_16gb_wi_fi_cellular_white/
Выделять модели, как они указаны у нас на сайте, т.е. разделять оп цветам.
На "Маркете" для этого нужно со страницы предложения товара брать позиции со словами black, "чёрный" или white, "белый" для iPad, для Samsung - titanium silver, серый или white / белый.
Список моделей, ссылок и возможных цветов предоставляет заказчик.
Возможна работа по договору (и оплата по безналичному растчёту), возможна через СБС, оплата наличными (Москва), Webmoney (BL 170, перс. аттестат 2006г).
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