Скрипт для парсинга небольшого числа цен с Маркета

Имеется конечный (70–80) список товаров, для которых существуют карточки в Яндекс.Маркете.

Для каждой модели имеется ссылка со списком цен, отсортированных по возрастанию.

Требуется взять текущие значения с этой страницы, обработать по формуле и сохранить в xls-таблицу.

Также требуется выгружать цены из таблицы на сайт на основе Битрикс Управление сайтом: малый бизнес (v.12)

Колонки таблицы:

1. Название товара

2. Цена на сайте (парсится текущая цена с сайта нашего сайта - для обратного контроля)

3. Цена с Маркета (среднее арифметическое между 3-6 предложениями)

4. Рекомендуемая цена на сайт (цена из колонки №3*1.06+300р)

5. Разница в цене между текущей (колонка 2) и рекомендованной (колонка 4)

6. Конечная цена на сайт (ставится как рекомендованная, можно менять вручную, по запуску скрипта заносится на сайт, заменяя текущую цену товара)

Скрипт обновляет цены раз в 2 часа.

Выгрузка цен из колонки 6 на сайт осуществляется по нажатию кнопки в скрипте (админке).

Пример ссылки на товар:

Apple iPad 4 16Gb Wi-Fi + Cellular

На "Маркете": http://market.yandex.ru/offers.xml?&modelid=8485651&how=aprice&np=1

На сайте (2 ссылки т.к. у нас модели разделены по цветам):

http://kupi-planshet.ru/catalog/planshet/ipad_4/apple_ipad_4_16gb_wi_fi_cellular_black/

http://kupi-planshet.ru/catalog/planshet/ipad_4/apple_ipad_4_16gb_wi_fi_cellular_white/

Выделять модели, как они указаны у нас на сайте, т.е. разделять оп цветам.

На "Маркете" для этого нужно со страницы предложения товара брать позиции со словами black, "чёрный" или white, "белый" для iPad, для Samsung - titanium silver, серый или white / белый.

Список моделей, ссылок и возможных цветов предоставляет заказчик.

Возможна работа по договору (и оплата по безналичному растчёту), возможна через СБС, оплата наличными (Москва), Webmoney (BL 170, перс. аттестат 2006г).