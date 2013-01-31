Настроить импорт товаров

$100
Веб-программированиеЗавершен5 заявок141 просмотр
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После перехода на другой хостинг (ukraine.com.ua) перестал работать импорт товаров в интернет магазине (www.shopraduga.ru). Джумла/VM. Импорт файлами csv.

Нужно отремонтировать или заменить на новый импорт.

11 лет назад
GeorgOlkov
Георгий 
55 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Kenars
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
4 дня
Сработали по восстановлению импорта товара в интернет-магазине. Дело своё знает, время не тянет. Обращайтесь смело.
Откликнулся на проект Георгия по восстановлению функции импорта товаров в VirtueMart и скажу честно не прогадал. Превосходный заказчик, четко обьясняет что нужно, всегда на связи, в общем рекомендую к сотрудничеству ибо человек дела.
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