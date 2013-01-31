Настроить импорт товаров

Сайт несложный, все страницы сверстаны. Срок 5 дней. Всё типовое, из посложнее только 2 языковые версии и фотогалерея. ТЗ приложено. Дизайн и верстку обсуждаю с теми, кто проходит по цене и фолио. Ожидаю цену и фолио. Дополнительная премия 20% за ...
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После перехода на другой хостинг (ukraine.com.ua) перестал работать импорт товаров в интернет магазине (www.shopraduga.ru). Джумла/VM. Импорт файлами csv.
Нужно отремонтировать или заменить на новый импорт.
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