Настроить импорт товаров

Сайт несложный, все страницы сверстаны. Срок 5 дней. Всё типовое, из посложнее только 2 языковые версии и фотогалерея. ТЗ приложено. Дизайн и верстку обсуждаю с теми, кто проходит по цене и фолио. Ожидаю цену и фолио. Дополнительная премия 20% за ...