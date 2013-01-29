Доработать сайт на joomla

Необходима помощь по доработке webasyst подробности по асе/скайпу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все на движке joomla.
1.Перенос калькулятора с одного сайта http://artasdeco.ru/kalkulyator на другой.
2.А также перенести или сделать свой модуль метро. чтоб также он сворачивался.
3.Нужно сделать модуль для фотографий. То есть работа такая, добавляешь целую кучу фоток примерно 1000 шт.за раз и он сам подписывает их ,например;
Ткани - 00001, Ткани - 00002 и т.д. Внешний вид примерно как на этом сайте http://www.photoacademy.ru/gallery/1.html ну только по больше, название
чтоб были рядом, при нажатии также открывались с названием. Есть ли возможность, чтоб автоматом наносился водный знак на фотку.
4.Заявка на расчет, Вызов замерщика,Обратный звонок стырить с сайта http://www.ptp-svarog.ru
5.Не большая помощь в шаблоне, то есть что то подвинуть вправо, а что то влево.
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