Рассылка писем (100-500 писем в день)

Все на движке joomla. 1.Перенос калькулятора с одного сайта http://artasdeco.ru/kalkulyator на другой. 2.А также перенести или сделать свой модуль метро. чтоб также он сворачивался. 3.Нужно сделать модуль для фотографий. То есть работа такая, добавляешь целую кучу фоток примерно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть потребность делать периодически рассылки по нашим е-майл базам - 100-500 писем в день (не спам). Простые эл. ящики блокируют.
Нужен человек, который найдет способ делать эти рассылки, чтобы 1. письма не попадали в спам 2. можно было отправлять по 100-500 писем в день. А потом надо научит этому нашего человека. Жду предложений!
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