Рассылка писем (100-500 писем в день)

Есть потребность делать периодически рассылки по нашим е-майл базам - 100-500 писем в день (не спам). Простые эл. ящики блокируют.

Нужен человек, который найдет способ делать эти рассылки, чтобы 1. письма не попадали в спам 2. можно было отправлять по 100-500 писем в день. А потом надо научит этому нашего человека. Жду предложений!