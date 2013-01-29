Рассылка писем (100-500 писем в день)

$100
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок157 просмотров
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Есть потребность делать периодически рассылки по нашим е-майл базам - 100-500 писем в день (не спам). Простые эл. ящики блокируют.

Нужен человек, который найдет способ делать эти рассылки, чтобы 1. письма не попадали в спам 2. можно было отправлять по 100-500 писем в день. А потом надо научит этому нашего человека. Жду предложений!

11 лет назад
MegaMot
Сергей 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад