PHP-программист на поддержку сайта

1 модуль к Контактам добавить место для вода подразделений структурированых с возможностью добавить компанию, департамент отдел и группы в дерево структуры Прикрепить к нему должность и контакт 2 модуль Дни рождения Сделать календарь в котором можно было бы отмечать праздники ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Удаленная работа, по поддержке и развитию портала. Знания и навыки PHP,MySQL, smarty, jQuery, bootstrap, mongodb
Разработка новых модулей для сайта, поддержка и развитие текущих.
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно починить php mail форму обратной связи, письма приходят в корявых кодировках.Завершен11 лет назад
Есть задача по созданию новых страниц на сайте. Сайт http://www.romsun.ru/ 1. Нужно создать страницы под каждую услугу. изготовление баннеров изготовление перетяжки изготовление растяжки изготовление информационных стендов изготовление наклеек изготовление плакатов изготовление табличек интерьерная печать наклейки на авто печать афиш печать баннеров печать на самоклеющейся пленке печать наклеек печать плакатов плоттерная резка пленки плакаты ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Есть потребность делать периодически рассылки по нашим е-майл базам - 100-500 писем в день (не спам). Простые эл. ящики блокируют. Нужен человек, который найдет способ делать эти рассылки, чтобы 1. письма не попадали в спам ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Прогер слег, а срочно надо доделать... Только тем кто знает этот движок. См файл. Оплата по факту.Закрыт11 лет назад
Все на движке joomla. 1.Перенос калькулятора с одного сайта http://artasdeco.ru/kalkulyator на другой. 2.А также перенести или сделать свой модуль метро. чтоб также он сворачивался. 3.Нужно сделать модуль для фотографий. То есть работа такая, добавляешь целую кучу фоток примерно ...Закрыт11 лет назад
Необходима помощь по доработке webasyst подробности по асе/скайпуВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $300
Создать аналогичный конструктор http://kuhni-vsem.ru/konstruktor/ на flashЗакрыт11 лет назад
- $100
После перехода на другой хостинг (ukraine.com.ua) перестал работать импорт товаров в интернет магазине (www.shopraduga.ru). Джумла/VM. Импорт файлами csv. Нужно отремонтировать или заменить на новый импорт.Завершен11 лет назад
Сайт несложный, все страницы сверстаны. Срок 5 дней. Всё типовое, из посложнее только 2 языковые версии и фотогалерея. ТЗ приложено. Дизайн и верстку обсуждаю с теми, кто проходит по цене и фолио. Ожидаю цену и фолио. Дополнительная премия 20% за ...Завершен11 лет назад