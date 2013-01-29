Joomla 2.5 - сделать модули

1 модуль

к Контактам добавить место для вода подразделений структурированых с возможностью добавить компанию, департамент отдел и группы в дерево структуры

Прикрепить к нему должность и контакт

2 модуль

Дни рождения

Сделать календарь в котором можно было бы отмечать праздники и выходные дни .... а так же дата рождения в компоненте контакты туда бы прикремлялись.

Модуль выводит следующую информацию:

фото, ФИО и кнопку поздравить

при нажатии на кнопку поздравить появляеться форма тема, тело поздравления и картинки на выбор кнопка отправиль

При нажатии на кнопку выводиться отправляеться письмо

3 задание

Сделать модуль который бы выводил следующие поля

дата рождения, фото(с возможностью увеличения), ФИО(при нажатии открываеться письмо), должность, подразделение, компания, телефон

выводить по :

- алфовиту (по ФИО),

- о дате родления

- по подразделением,

- по компаниям