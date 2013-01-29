Создание сайта для продажи авиабилетов и подарков

Все на движке joomla. 1.Перенос калькулятора с одного сайта http://artasdeco.ru/kalkulyator на другой. 2.А также перенести или сделать свой модуль метро. чтоб также он сворачивался. 3.Нужно сделать модуль для фотографий. То есть работа такая, добавляешь целую кучу фоток примерно ...