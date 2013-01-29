Веб-разработчик WP, Joomla, Yii, Ci

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок153 просмотра
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Ищу веб разработчика для создания простых бюджетных сайтов на базе своей CMS и wp, joomla, dle...

Проекты не дорогие но и очень простые (в среднем это 1-2 дня на каждый сайт).

Возможен вариант на постоянной основе (ежемесечная оплата).

Желательно опыт работы с фреймворками. Обеспечу хороший поток заказов.

Joomla
11 лет назад
RomanDutchak
Роман 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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