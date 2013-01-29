Продумывание архитектуры проекта (ПО, сервера)

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интересует продумывание (именно продумывание, а не реализация) архитектуры проекта:

технологии, ПО, сервера, системы кеширования,

количество серверов

необходимость добавления новых серверов при увеличении нагрузки

интернет-канал

В проекте помимо стандартных функций которые бывают на сайтах(к примеру любая CMS, портал) будут:

Видеоконференции(звонки друг другу а так же групповые конференции с возможность транслировать на сайте)

Трансляция внутреннего радио

Трансляция внутреннего онлайн телевидения

Ожидаемая нагрузка 5000чел онлайн 1000 человек в видеосвязи онлайн.

Если есть вопросы задавайте.

предоставить обоснованные рассчеты для текущей нагрузки,

необходимость добавления новых серверов при какой нагрузке(пользователей онлайн)?

пишите цену и срок.

по возможности прошу предоставить пример разработанной вами подобной или любой другой высоконагруженной системы.

специалистов которые прямо сейчас погуглят - просьба не беспокоить.

11 лет назад
3dmisto
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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