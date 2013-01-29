Продумывание архитектуры проекта (ПО, сервера)

Вмонтировать пользовательский поиск от гугл на сайт и вписать его в дизайн (тоесть подогнать по высоте и ширине)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
интересует продумывание (именно продумывание, а не реализация) архитектуры проекта:
технологии, ПО, сервера, системы кеширования,
количество серверов
необходимость добавления новых серверов при увеличении нагрузки
интернет-канал
В проекте помимо стандартных функций которые бывают на сайтах(к примеру любая CMS, портал) будут:
Видеоконференции(звонки друг другу а так же групповые конференции с возможность транслировать на сайте)
Трансляция внутреннего радио
Трансляция внутреннего онлайн телевидения
Ожидаемая нагрузка 5000чел онлайн 1000 человек в видеосвязи онлайн.
Если есть вопросы задавайте.
предоставить обоснованные рассчеты для текущей нагрузки,
необходимость добавления новых серверов при какой нагрузке(пользователей онлайн)?
пишите цену и срок.
по возможности прошу предоставить пример разработанной вами подобной или любой другой высоконагруженной системы.
специалистов которые прямо сейчас погуглят - просьба не беспокоить.
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