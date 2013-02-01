Доработка модуля node_images для Drupal 5

Требуется доработать модуль node_images так, чтобы там был 3-й размер изображений.

Сейчас в настройках модуля можно указать размеры для двух типов изображений:

- Размеры для больших изображений;

- Размеры для миниатюр;

А нужно добавить еще:

- Размеры для миниатюр - 2.

Т.е. чтобы я мог указать 3 размера изображений к нодам:

100х100 – тумбики для блоков на главной и т.п. (этот добавить нужно)

250х250 – картинки в полных статях (сейчас есть).

1000х1000 – полные изображения, показываются при клике на картинку в полной статье (сейчас есть).

Посмотрев модуль, понял, что нужно доработать сам модуль добавлением нового размера и добавить поля в базу.

Возможно, нужно еще что-то изменить кроме файлов модуля, чтобы я мог выбрать любой из трех размеров картинок при создании блоков или для отображения в статье…

А может, будет достаточно просто задать третий вид изображений в модуле…

А также может потребоваться создание 3-го вида картинок для всех уже существующих нод или этого не потребуется…

В общем, специалисту виднее…

Для работы вам выдам модуль и таблицу к нему, также могу выдать картинки, если потребуется создавать миниатюры для существующих нод (100х100), вы все дорабатываете у себя, а затем присылаете мне для установки на работающий сайт. Доступ к сайту не даю.

Наверняка такие модули уже есть для друпала 6 или 7, но я в данный момент не планирую переезжать на новую версию друпала. Мне нужно все реализовать под drupal 5.

В случае нахождения более изящного решения также в долгу не останусь.

Бюджет указал примерно, называйте свою цену, за которую вам будет интересно это реализовать.

Предложения добавляйте в проект, а не в личку с ценой и сроком.