Доработка модуля node_images для Drupal 5

Нужно установить онлайн консультант по левому краю сайта а не как щас около лого. Также раньше было всплывающие меню (пример http://potolki-em.ru/calc/index.html). При любой правке основного файла шаблона сайт отдаёт 500 ошибку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется доработать модуль node_images так, чтобы там был 3-й размер изображений.
Сейчас в настройках модуля можно указать размеры для двух типов изображений:
- Размеры для больших изображений;
- Размеры для миниатюр;
А нужно добавить еще:
- Размеры для миниатюр - 2.
Т.е. чтобы я мог указать 3 размера изображений к нодам:
100х100 – тумбики для блоков на главной и т.п. (этот добавить нужно)
250х250 – картинки в полных статях (сейчас есть).
1000х1000 – полные изображения, показываются при клике на картинку в полной статье (сейчас есть).
Посмотрев модуль, понял, что нужно доработать сам модуль добавлением нового размера и добавить поля в базу.
Возможно, нужно еще что-то изменить кроме файлов модуля, чтобы я мог выбрать любой из трех размеров картинок при создании блоков или для отображения в статье…
А может, будет достаточно просто задать третий вид изображений в модуле…
А также может потребоваться создание 3-го вида картинок для всех уже существующих нод или этого не потребуется…
В общем, специалисту виднее…
Для работы вам выдам модуль и таблицу к нему, также могу выдать картинки, если потребуется создавать миниатюры для существующих нод (100х100), вы все дорабатываете у себя, а затем присылаете мне для установки на работающий сайт. Доступ к сайту не даю.
Наверняка такие модули уже есть для друпала 6 или 7, но я в данный момент не планирую переезжать на новую версию друпала. Мне нужно все реализовать под drupal 5.
В случае нахождения более изящного решения также в долгу не останусь.
Бюджет указал примерно, называйте свою цену, за которую вам будет интересно это реализовать.
Предложения добавляйте в проект, а не в личку с ценой и сроком.
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