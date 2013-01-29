Настроить вордпресс и wp-ecommerce

Требуется доработать модуль node_images так, чтобы там был 3-й размер изображений. Сейчас в настройках модуля можно указать размеры для двух типов изображений: - Размеры для больших изображений; - Размеры для миниатюр; А нужно добавить еще: - Размеры для миниатюр - ...
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Не работает
1) возможность отправлять tracking mail
2) отсутствует возсожность залива картинок на странице products
3) невозможно видеть текст постов в формате text/html
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