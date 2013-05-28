Сделать корректировки в каталоге товаров

Требуется доработать модуль node_images так, чтобы там был 3-й размер изображений. Сейчас в настройках модуля можно указать размеры для двух типов изображений: - Размеры для больших изображений; - Размеры для миниатюр; А нужно добавить еще: - Размеры для миниатюр - ...