Почистить сайт

Веб-программированиеЗавершен3 заявки226 просмотров
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Надо почистить сайт http://med-friend.ru/

спам на электронку идёт в промышленных масштабах)

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11 лет назад
m0965536
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
devel777
Арслан 
38 летТуркменистан
13 лет в сервисе
Был
16 дней назад
11 лет назад
$20
1 день
Отлично выполнена работа
Хороший заказчик. Рекомендую.