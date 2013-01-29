Верстка & Инсталляция шаблона для Magento

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка133 просмотра
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Необходимо сверстать дизайн и инсталировать его в качестве темы Magento. Элементно дизайн выполнен в концепции нашей текущей версии сайта. Обращаю внимание, что мы используем расширения Magento, которые закрывают витрину до регистрации и структура шаблона спроектирована/спрограммированна в такой концепции. Дизайн: https://picasaweb.google.com/100538751297696821905/SK?authkey=Gv1sRgCPmB6qrFkZuhgwE

По запросу предоставлю доступы к текущей витрине сайта.

Magento
11 лет назад
Akula2012
Артем 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад