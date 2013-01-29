Перегрузить данные из CSV в базу (парсинг CSV)

Есть большое количество (около 150 штук) больших файлов выгрузки товаров из магазинов (до 200 тыс записей каждый, до 70 метров весом) в формате CSV.

Файлы обновляются ежедневно. Пример файла прикреплён к заданию.

Необходимо:

1. Раз в сутки (или по мере обновления файлов поставщиками, такая информация будет доступна) забирать CSV, разбирать и складывать в базу. База MySQL, язык разработки PHP.

Обновление должно происходить по крону в автоматическом режиме без участия админа и незаметно для пользователей. То есть сносить старую базу и забивать новые данные, отключив при этом сайт на полчаса – не решение.

Данные во всех файлах представлены в одном и том же формате.

Данные необходимо сложить в таблицу базы со следующими полями:

id – auto_increment

shopname – название магазина в соответствии с нашим именованием (дам отдельно, для выгрузки с разных файлов одного магазина ставить одно имя).

ArtNumber

Title

Description_Short

DisplayPrice

Img_url

Deeplink1

ProductCategoryID

ProductCategoryName

ImgWidth

ImgHeight

Img180_url

Img180Width

Img180Height

Price

Price_old

Description

Brand

Manufacturer

BasePrice

Shipping

DisplayShipping

properties – сюда записать данные всех остальных полей через запятую

Обратить внимание, что тексты в файлах на немецком языке, всё должно храниться в базе в utf-8.

В поле ArtNumber символ / (слэш) необходимо заменить на _ (нижнее подчёркивание). Нелатинские символы с надстрочными знаками – заменить на латинские (не уверен, что такое будет, но чем чёрт не шутит).

Финальная страница со списком товаров на сайте будет выглядеть так: www.sale24.by/shop/mexx/

Страница с самим товаром так: www.sale24.by/shop/mexx/3062/, где 3062 – значение поля ArtNumber

Каждый товар будет запрашиваться из базы по двум параметрам: shopname и ArtNumber

При обновлении данных id можем изменяться, а shopname и ArtNumber для конкретного товара должен оставаться неизменным.

2. Для товаров каждого поставщика в соответствии с записями ProductCategoryName создать дерево категорий и записать в отдельную таблицу базы.

3. Заголовки товаров и названия категорий необходимо давать на русским языке (делать автоматический перевод с немецкого с помощь Яндекс- или Гуггл-переводчика).

Это три задачи, которые мне нужно решить. Первая наиболее приоритетная, ожидаю оценку по стоимости и срокам по каждому пункту.