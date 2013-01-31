Быстрое добавление в корзину для VM 2.0

Здравствуйте!

ИМ одежды для животных. Практически у каждого товара имеется несколько размеров.

Все товары есть в 1с, там у каждого размера товара отдельная номенклатура, при выгрузке на сайт автоматически создаются родительские товары и дочерние.

Родительский-самый маленький размер, а дочерние-остальные размеры.

Нужно сделать чтобы выводились только родительские товары, и в категориях у товаров была кнопка "Быстрый заказ", которая работает как тут:

http://www.zoo-friend.ru/catalog/WC/?animal=18310 кнопка "Подробно".

Кто может это сделать?

VM 2.0.18 +joomal 2.0.6

Убедительная просьба, если не знаете как это сделать, не оставляйте свои заявки.