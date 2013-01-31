Быстрое добавление в корзину для VM 2.0

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка158 просмотров
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Здравствуйте!

ИМ одежды для животных. Практически у каждого товара имеется несколько размеров.

Все товары есть в 1с, там у каждого размера товара отдельная номенклатура, при выгрузке на сайт автоматически создаются родительские товары и дочерние.

Родительский-самый маленький размер, а дочерние-остальные размеры.

Нужно сделать чтобы выводились только родительские товары, и в категориях у товаров была кнопка "Быстрый заказ", которая работает как тут:

http://www.zoo-friend.ru/catalog/WC/?animal=18310 кнопка "Подробно".

Кто может это сделать?

VM 2.0.18 +joomal 2.0.6

Убедительная просьба, если не знаете как это сделать, не оставляйте свои заявки.

11 лет назад
igorshepe
Игорь 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
rockdev
Вартан 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$100
2 дня
Впервые работаю с Вартаном, с задачей справился на 5+. Размещал свою заявку и на многих форумах, и фрилансе, но откликнулся и справился только Вартан. Рекомендую к сотрудничеству, отличный специалист.
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