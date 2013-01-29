Специалист по Битрикс

Здравствуйте! Нужен скипт, чтобы при заходе на сайт, на весь открывалась баннерная картинка, а сайт притемнялся. Закрыть баннерную картинку нельзья - только перейти по ней. После перехода по ней, темный фон с сайта должен пропасть. ...