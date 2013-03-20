Почистить сайты от вирусов

Поисковики заблочили 3 сайта. Все три находятся на одном аккаунте хостинга. Видимо больны одним и тем же. Файлов много. где то гигабайт, Понятно что в основном это картиники и т.п. не все скрипты. Но выкачивать придется наверное все, поэтому нужно чтоб у Вас было быстрое соединение с интернетом. По возможности указывайте бюджет. Но в любом случае по ходу работы можно будет его скорректировать в случае сложностей.