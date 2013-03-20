Почистить сайты от вирусов

Веб-программированиеЗавершен7 заявок178 просмотров
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Поисковики заблочили 3 сайта. Все три находятся на одном аккаунте хостинга. Видимо больны одним и тем же. Файлов много. где то гигабайт, Понятно что в основном это картиники и т.п. не все скрипты. Но выкачивать придется наверное все, поэтому нужно чтоб у Вас было быстрое соединение с интернетом. По возможности указывайте бюджет. Но в любом случае по ходу работы можно будет его скорректировать в случае сложностей.

11 лет назад
brandis
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена оперативно и все вирусы удалены. Сайты прошли проверку поисковыми роботами и снова доступны для посетителей. Спасибо!
Было приятно работать с Николаем. Оплатой и общением очень доволен. Мои рекомендации.
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