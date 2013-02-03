Нужен компоузер! Человек который абсолютно на ты с AE и не только. Обязанности: Монтаж и компоузинг рекламных роликов и презентационного видео. Основной объем это ролики 10-15 секунд как в примере, в которых ...
- Анимация3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать упаковку для группы кондитерских товаров: 1. торт «Чизкейк» 2. торт «Три шоколада» 3. торт «Тирамису» Для каждого товара существует два вида упаковки: картонные коробки 21х21х6 см (600 г) ...Дизайн продукции18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн сайта. Окончательное количество страниц(макетов) пока неизвестно. Поэтому прошу цену указывать только за макет главной страницы в слоеном PSD. В дальнейшем цену скорректируем в зависимости от конечного ТЗ. Если вы можете ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать договор на многократное изготовление видеороликов для одного клиента, который например подписывается на год, за каждый ролик выставляется счет, а акт например раз в месяц на все выставленные счета(оплаченные). Есть договор о разовом производстве ...Юридические услуги1 исполнительЗавершен12 лет назад
Задача разработать эмблему политического движения. Символика должны быть высокосовременной по качеству дизайна (соответствовать тенденциям, иметь расширенные возможности электронного воспроизведения, градиенты, т.д.) в то же время символика должна легко восприниматься человеком из россиской ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Поисковики заблочили 3 сайта. Все три находятся на одном аккаунте хостинга. Видимо больны одним и тем же. Файлов много. где то гигабайт, Понятно что в основном это картиники и т.п. не все скрипты. Но выкачивать ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад