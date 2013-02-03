brandis

Николай brandis

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется компоузер

    Нужен компоузер! Человек который абсолютно на ты с AE и не только. Обязанности: Монтаж и компоузинг рекламных роликов и презентационного видео. Основной объем это ролики 10-15 секунд как в примере, в которых ...

    Анимация3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн упаковки кондитерских изделий

    Необходимо разработать упаковку для группы кондитерских товаров: 1. торт «Чизкейк» 2. торт «Три шоколада» 3. торт «Тирамису» Для каждого товара существует два вида упаковки: картонные коробки 21х21х6 см (600 г) ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта ИИТ

    Нужен дизайн сайта. Окончательное количество страниц(макетов) пока неизвестно. Поэтому прошу цену указывать только за макет главной страницы в слоеном PSD. В дальнейшем цену скорректируем в зависимости от конечного ТЗ. Если вы можете ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработать договор на услуги

    Необходимо разработать договор на многократное изготовление видеороликов для одного клиента, который например подписывается на год, за каждый ролик выставляется счет, а акт например раз в месяц на все выставленные счета(оплаченные). Есть договор о разовом производстве ...

    Юридические услуги1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Эмблема (логотип) "Человек труда"

    Задача разработать эмблему политического движения. Символика должны быть высокосовременной по качеству дизайна (соответствовать тенденциям, иметь расширенные возможности электронного воспроизведения, градиенты, т.д.) в то же время символика должна легко восприниматься человеком из россиской ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Почистить сайты от вирусов

    Поисковики заблочили 3 сайта. Все три находятся на одном аккаунте хостинга. Видимо больны одним и тем же. Файлов много. где то гигабайт, Понятно что в основном это картиники и т.п. не все скрипты. Но выкачивать ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ArtWebStyle
Григорий 
44 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$350
10 баллов
11 лет назад
Эмблема (логотип) "Человек труда"
Рекомендую!
Спасибо за качественную работу в очень сжатые сроки - сразу чувствуется профессионализм, работа делается качественно и быстро. Григорий очень точно попал в настроение конечного заказчика. И буквально первый эскиз был принят как основной, хотя более десяти других вариантов выполненных разными дизайнерами и предложенных заказчику до этого были отклонены. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и с удовольствием рекомендую!
Ответный отзыв
liamax
40 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Разработать договор на услуги
Николай, спасибо за интересный проект и своевременную оплату. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Юлия спасибо за работу. Договор успешно подписан и не вызвал никаких вопросов у юристов с другой стороны!
Ответный отзыв
Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Почистить сайты от вирусов
Было приятно работать с Николаем. Оплатой и общением очень доволен. Мои рекомендации.
Работа выполнена оперативно и все вирусы удалены. Сайты прошли проверку поисковыми роботами и снова доступны для посетителей. Спасибо!
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Эмблема (логотип) "Человек труда"
Серьезный и обстоятельный заказчик, приятный в общении к тому же. Умеет работать с исполнителем. Оплата без задержек и в полном объеме. Мои рекомендации!
Ольга высококлассный специалист. Замечательные идеи, отличная современная визуализация и все это в предельно сжатые сроки. Выбирая этого дизайнера вы можете быть уверены в том что задача будет выполнена на все 100!
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