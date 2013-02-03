Спасибо за качественную работу в очень сжатые сроки - сразу чувствуется профессионализм, работа делается качественно и быстро. Григорий очень точно попал в настроение конечного заказчика. И буквально первый эскиз был принят как основной, хотя более десяти других вариантов выполненных разными дизайнерами и предложенных заказчику до этого были отклонены. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и с удовольствием рекомендую!