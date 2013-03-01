Эмблема (логотип) "Человек труда"

Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок484 просмотра
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Задача разработать эмблему политического движения.

Символика должны быть высокосовременной по качеству дизайна (соответствовать тенденциям, иметь расширенные возможности электронного воспроизведения, градиенты, т.д.) в то же время символика должна легко восприниматься человеком из россиской глубинки без высшего образования

Советская риторика возможна и приветствуется но не должна создавать общей кандовости, совка. ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ ТРУДА КАК НЕКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИЛЫ

Щиты в различной форме приветствуются

Трубы заводов, шестеренки, буровые, пароходы, тд

Отдельное внимание возможности использования МОЛОТА с советской символики как символа ТРУДА и БУКВЫ Т

Уровень энергии, динамики, агрессии – высокий

Что нравится в этой серии – значок Бетмена, лого ФК Зенит, знак КГБ СССР

Трехмерность и объемность приветствуются (примеры приложены)

Есть более подробное ТЗ которое я отправлю выбранному исполнителю

11 лет назад
brandis
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
7 дней назад
11 лет назад
$100
3 дня
Ольга высококлассный специалист. Замечательные идеи, отличная современная визуализация и все это в предельно сжатые сроки. Выбирая этого дизайнера вы можете быть уверены в том что задача будет выполнена на все 100!
Серьезный и обстоятельный заказчик, приятный в общении к тому же. Умеет работать с исполнителем. Оплата без задержек и в полном объеме. Мои рекомендации!
ArtWebStyle
Григорий 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$350
10 дней
Спасибо за качественную работу в очень сжатые сроки - сразу чувствуется профессионализм, работа делается качественно и быстро. Григорий очень точно попал в настроение конечного заказчика. И буквально первый эскиз был принят как основной, хотя более десяти других вариантов выполненных разными дизайнерами и предложенных заказчику до этого были отклонены. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество и с удовольствием рекомендую!
Рекомендую!
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