Эмблема (логотип) "Человек труда"

Задача разработать эмблему политического движения.

Символика должны быть высокосовременной по качеству дизайна (соответствовать тенденциям, иметь расширенные возможности электронного воспроизведения, градиенты, т.д.) в то же время символика должна легко восприниматься человеком из россиской глубинки без высшего образования

Советская риторика возможна и приветствуется но не должна создавать общей кандовости, совка. ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ ТРУДА КАК НЕКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИЛЫ

Щиты в различной форме приветствуются

Трубы заводов, шестеренки, буровые, пароходы, тд

Отдельное внимание возможности использования МОЛОТА с советской символики как символа ТРУДА и БУКВЫ Т

Уровень энергии, динамики, агрессии – высокий

Что нравится в этой серии – значок Бетмена, лого ФК Зенит, знак КГБ СССР

Трехмерность и объемность приветствуются (примеры приложены)

Есть более подробное ТЗ которое я отправлю выбранному исполнителю